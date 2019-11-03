«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» во втором тайме за 2.20.



«Ростов» играет через два дня на третий. Ему должно быть сложнее. С другой стороны, мы видели, какой состав Карпин выставил на кубковую встречу со «Спартаком». Это говорит о том, что сознательно был принесён в жертву Кубок России, всё внимание сейчас матчам чемпионата. Лидеры, думаю, не сильно устали, некоторые даже не выходили, кто-то сыграл минут 15–20, как Байрамян и Шомуродов. Думаю, в нормальном физическом состоянии предстанут ростовчане в южном дерби.



«Краснодар» вылетел еще на прошлой стадии Кубка России. И сейчас посмотрим, на пользу ли пошло, что не играли на неделе. Всё-таки краснодарцы привыкли проводить по две встречи. А здесь немного из тонуса команда вышла. С другой стороны, круг заканчивается, отдых тоже лишним вряд ли будет.



Для «Краснодара» хорошо, что Берг прибавил, начал забивать. Его сейчас к тому же амнистировали, отменили красную. Понятно, что мячом больше будет владеть «Краснодар». Выжмет ли из этого что-то? Зависит от «Ростова». «Оренбург» почти не дал шансов краснодарцам, оборонялся здорово, компактно. Раньше бы «Краснодар» нашёл возможность с этим справиться, сейчас полузащита не такая креативная, сыгранность не та.



«Краснодар» обычно добавляет во вторых таймах. А учитывая, что «Ростов» играл в Кубке России, пусть и не основным составом, во второй половине может на некоторых игроках сказаться усталость. Поставлю на победу «Краснодара» во втором тайме. Давление должно будет сказаться. Если же «Краснодар» и после первого будет вести в счёте, то на контратаках ему будет даже легче поймать ростовчан».

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