«Аугсбург» — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Аугсбург» — «Шальке» в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Шальке» за 1.94.



«Матч, в котором нужно с достаточным уважением отнестись к команде гостей. Предполагаю, что «Шальке» едет на этот выезд побеждать. Думаю, у команды абсолютно всё для этого есть. Мне кажется, намного сильнее команда из Гельзенкирхена. Она уже уверена в себе, в ходе чемпионата получена уверенность.



«Аугсбург» несколько удачных, приличных матчей провёл. Но в целом, мне кажется, «Шальке» лучше стоит в изначальной диспозиции. Шансов у них больше.



Выбираю чистую победу «Шальке» за 1,94. Этот вариант должен полностью соответствовать нашим желаниям».