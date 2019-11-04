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«Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ

«Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Рубин».

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.45.

«В этой игре встречаются равные команды. «Рубин» неплохо начал сезон, но потом почему-то потерял свою игру. Сейчас они снова находят себя как раз в играх с равным соперником, а «Крылья» и «Рубин» считаются равными командами по уровню. Не могу сказать, кто будет играть первым номером. Несмотря на то, что у «Крыльев» есть Соболев, игра в атаке у них пока что не налажена. У самарцев была серия побед до поражения от «Зенита». Но в матче с «Зенитом», несмотря на небольшой счет, «Крылья» выглядели совершенно обреченно.

В этом матче может быть шансов больше на победу у «Крыльев», но в последних играх «Рубин» неплохо себя показал. Хотя я не беру в расчет игру против «Урала», там по большей степени тоже не на что было смотреть. «Рубин» старается играть в атакующий футбол, но вот с реализацией пока дела обстоят не очень хорошо.

Думаю, что эта игра получится результативной, смогут отличиться обе команды. Но все же небольшое преимущество отдам самарцам», — сказал Непомнящий.

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