«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.92.



«Во-первых, «Витязь». Команда проиграла пять раз подряд, после того как случился обмен. «Витязь» отдал в СКА форварда Швеца-Рогового и вратаря Самонова. Взамен получил вратаря Кочеткова и центрфорварда Бывальцева. Так получается, что игроки с трудом вписываются в свои новые команды.



Самонов выглядит не очень хорошо. Я его наблюдал в Ярославле, где «Локомотив» обыграл СКА (4:3). Самонов пропускал необязательные шайбы. Кудашов говорил, что Самонов только вписывается в коллектив. Ему нужно время. Швец-Роговой тоже с трудом вписывается. Это был обмен на перспективу, но «Витязь» он надломил.



Но «Витязь» всё же смог обыграть «Северсталь» (2:1). Это случилось благодаря дублю Макеева и двум первым голевым передачам Сёмина. Эти два игрока «в огне». У «Витязя» ещё очень хорош Алтонен. Атака иногда может зажечь.



Что можно сказать о «Торпедо»? В последних пяти матчах «Торпедо» выиграло всего раз. Команда не на ходу, балансирует на грани попадания в плей-офф. «Торпедо» хочет подняться выше. Кстати, в этом сезоне уже обыгрывали «Витязь» (4:2), но матч был в Нижнем Новгороде. Ещё бросается в глаза то, что «Торпедо» мало забивает, постоянно вымучивая шайбы.



«Витязь» в рамках своей серии из поражений также был нерезультативен. Команда тоже вымучивает шайбы. Когда она строила физику на этот сезон, то так и думали, что надо стартануть и дотянуть до ноябрьского окна. Когда сборная России уедет на Кубок Карьялы, то команды смогут перезагрузиться. Сейчас команда на спущенных шинах. На полупустом баке бензина катит к этому ноябрьскому окну.



Полистав сайт ФОНБЕТа, я пришёл к выводу, что буду брать тотал меньше 4,5 шайбы. Думаю, что пять шайб в этом матче мы не увидим. По крайней мере мне так хочется думать. Обе команды не очень результативны, обе команды хотят взять сразу два очка в этом матче. Думаю, что сыграют надёжно в обороне. Здесь не будет такого открытого бразильского хоккея. Зажигать там некому. Есть несколько игроков, которые могут делать результат, но их будут активно опекать», — сказал Лысенков.



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