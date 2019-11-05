«Барселона» — «Славия»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Славия» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.94.
«Барселона» в первый временной слот сыграет с пражской «Славией» у себя дома. «Славия» всех впечатляет и восхищает на групповой стадии, несмотря на то что набрано 1 очко. Но игра пражского клуба очень смелая, агрессивная, интересная. Равнодушным она никого не оставляет. Но магия «Камп Ноу» не одну команду погубила. И команды не очень статусные и не очень большие, приезжая на «Камп Ноу», действуют не так яростно, как они привыкли играть у себя дома. Хотя на «Сан-Сиро» «Славия» против «Интера» смотрелась весьма добротно.
Но «Барса» есть «Барса». Несмотря на травму Суареса и проблемы Сержи Роберто, думаю, Месси с Гризманом и Усманом Дембеле попробуют дома всё решить. Для «Барселоны» этот матч важен. При победе она практически гарантирует себе место в плей-офф, причём на 85-90% с первого места.
«Барса» выиграет. Дома она таких соперников достаточно легко раскатывает, тем более каталонцы злы после поражения от «Леванте» в чемпионате. Проблемы в обороне остаются у команды Вальверде, но, думаю, здесь она легко должна взять соперника, хоть «Славия» смотрится симпатично. Мой прогноз — «Барселона» победит с форой (-2)» за 1.94», — сказал Генич.
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