«Лион» – «Бенфика»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Бенфика».



Ставка: победа «Лиона» с форой (0) за 1.47.



«В прошлом туре команды играли между собой в Португалии, где «Бенфика» одержала победу (2:1). Но сейчас во Франции фаворит встречи — «Лион». Они и на выезде уступили в борьбе, а на своём поле команда сыграет лучше, и у них хорошие шансы на победу. «Лион» не так давно сменил главного тренера, и после этого у них улучшилась игра, начали исправлять положение в чемпионате Франции и неплохо сыграли против «Бенфики».



Не будет открытого футбола в этом матче, потому что «Бенфика» сыграет от обороны, используя контратаки. Выездная ничья будет для них хорошим результатом. Они не будут большими силами лезть в атаку.



«Лиону» нельзя терять очки в домашней игре. Они сыграют первым номером и изо всех сил постараются набрать три очка, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, «Бенфика» — серьёзный соперник, и она окажет сопротивление, но всё-таки «Лион» на домашнем поле будет иметь преимущество. Много команды не забьют в этой встрече. В этой игре я предполагаю счёт 1:0 в пользу «Лиона», — сказал Непомнящий.



«Лион» — «Бенфика». Прогноз: конкуренты «Зенита» обойдутся во Франции без риска В случае поражения одной из команд шансы на выход в плей-офф серьёзно снизятся.