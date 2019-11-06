«Бавария» — «Олимпиакос»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Олимпиакос» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Баварии» в обоих таймах за 2.08.
«Первый матч после больших событий в «Баварии», смены тренера. Думаю, это, конечно, встряхнет команду. В Лиге чемпионов против такого соперника Мюнхен обязан только побеждать на своем поле. Букмекеры с этим согласны. И очень тяжело найти какую-то приличную ставку.
Не думаю, что «Бавария» набьёт «Олимпиакосу» полную кошёлку. Что же касается содержания игры, то выигрывать «Бавария» должна уверенно. Выбираю ставку «победа «Баварии» в обоих таймах» с коэффициентом 2,08. Разгрома может не быть, но счёт 2:0 или 3:0 с раскладом голов по таймам мне видится вполне реальным», — сказал Андронов.
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