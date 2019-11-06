«Реал Мадрид» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Галатасарай» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Реал Мадрид» забьёт в обоих таймах за 1.65.



«Мадридский «Реал» после победы в первом матче над «Галатасараем» поправил своё положение в турнирной таблице в Лиге чемпионов. Эта победа сразу выдвинула его на второе место. Правда, разница мячей отрицательная у мадридцев — 3:5. «Брюгге» и «Галатасарай» будут вести между собой борьбу за выход в Лигу Европы. Ну а «ПСЖ» уже в этом туре может спокойненько себе обеспечить место в плей-офф.



«Реал» в трёх матчах подряд не пропускал, началось всё это как раз с игры в Турции. Далее не пропустили от «Леганеса» и «Бетиса». Но с «Бетисом» реализация подвела. Достаточно было создано моментов. Но вмешался старый бич мадридского «Реала». Имея серьёзное преимущество, колоссальную активность, желание забить, удача отвернулась от мадридцев. Начали хорошо, потом спустили немного на тормозах, и матч стал вялотекущим. Впервые при Зидане сыграли 0:0 на «Сантьяго Бернабеу».



Здесь «Галатасарай», команда, играющая сама и дающая играть другим. В первом матче было огромное количество моментов, минимум на три забитых мяча, но забили всего один мяч. Тони Кроос забил, и «Реал» победил.



Здесь может прилететь какая-то компенсация за первую игру, за то количество нереализованных моментов. Я бы сыграл «Реал» забьёт в обоих таймах» за 1.65. Это основная ставка. Можно было бы сыграть, что «Реал» выиграет в обоих таймах, там коэффициент выше двойки, но это риск», — сказал Генич.

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