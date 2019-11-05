«Реал» — «Галатасарай». Прогноз: все холостые выстрелы остались в Стамбуле

6 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Галатасарай». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты не сомневаются в победе «сливочных». Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.22. Виктория жёлто-красных оценивается аналитиками коэффициентом 12.5.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Галатасарай» (06.11.2019)

«Реал» пока не обрёл стабильность и продолжает чередовать успешные матчи с неубедительными. Если в прошлую среду «сливочные» уверенно разгромили «Леганес», то в субботу выдали 0:0 дома против «Бетиса». Во внутреннем первенстве команда Зинедина Зидана делит первую строчку в «Барселоной», однако 22 очка после 11 туров – это слишком скромно по меркам гранда Примеры.



«Галатасарай» в двух последних поединках в Турции набрал лишь три очка. Жёлто-красные занимают седьмую позицию во внутреннем первенстве, но от лидирующего «Аланияспора» коллектив Фатиха Терима отделяет только одна победа. Фаворит ближайшего поединка на «Сантьего Бернабеу» всем очевиден, однако не стоит исключать сюрпризы.

«Реал» и «Галатасарай» две недели назад сражались в Стамбуле. В упомянутом поединке «сливочные» оказались сильнее с минимальным счётом, хотя моментов соперники создали несчётное количество. На наш взгляд, футбол на встречных курсах сохранится с высокой вероятностью, поэтому за коэффициент 1.98 мы сделаем ставку на тотал больше 3,5.



В третьем туре «сливочные» и жёлто-красные на двоих нанесли 37 ударов по воротам друг друга. Несколько шикарных спасений голкиперов, промахи из выгодных позиций, перекладина – шансов было достаточно. Вполне возможно, что оба коллектива израсходовали холостые патроны и теперь примутся гораздо удачливее и прицельнее подходить к реализации моментов.



Даже в прошлом туре Примеры «Реал» сыграл вничью 0:0 с «Бетисом», хотя были опасные ситуации для взятия ворот, отменённый гол и спорный эпизод с рукой в штрафной соперника «сливочных». Большинство соперников приезжают на «Сантьяго Бернабеу» с целью действовать вторым номером, однако нынешний «Галатасарай» способен удивить.



В матче двухнедельной давности против «Реала» Фатих Терим использовал схему 4-3-3, притом что в стартовом составе не было ни одного футболиста с турецким гражданством. «Галатасарай» делает выбор в пользу мастеровитых возрастных исполнителей, что сказывается в худшую сторону во время обороны против юрких и проворных форвардов.



Сложно представить себе расклад, при котором две атакующие команды второй раз подряд выдадут низ при обилии голевых ситуаций. На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» сыграл 2:2 с «Брюгге» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, поэтому мы не станем исключать повторения событий. «Сливочные» готовы сами отгрузить полную авоську, однако и в обороне у команды Зинедина Зидана хватает проблем.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Галатасарай»

«Реал» и «Галатасарай» в очном сражении в Стамбуле на двоих забили лишь один мяч, хотя создали немало голевых моментов. За коэффициент 1.98 мы сделаем ставку на тотал больше 3,5. У «сливочных» есть все ресурсы, что куда эффективнее распоряжаться своими шансами, да и жёлто-красным пора бы уже провести первую результативную атаку на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов.



Ставка: тотал больше 3,5 за 1.98.

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