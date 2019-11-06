«Байер» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Атлетико Мадрид» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Атлетико Мадрид» за 2.70.



«Матч «Байер» — «Атлетико Мадрид». Матч из группы «Локомотива». Как и предполагалось после жеребьёвки, в этой группе два явных фаворита. «Ювентус» и «Атлетико» пока подтверждают свои статусы. Нам с точки зрения интересов «Локомотива» нужно болеть за победу испанского клуба в этом матче. Мне кажется, что она и должна случиться.



«Байер» для Лиги чемпионов всё же команда легковесная. Она и в чемпионате Германии всех веселит, набирая процент владения мячом и количество угловых, но в результат это не конвертируется. Предлагаю ставить на победу «Атлетико», тем более что коэффициент солидный — 2.70. Испанцам хватит и исполнительского мастерства, и настроения, чтобы выиграть в Леверкузене», — сказал Андронов.

«Байер» — «Атлетико». Прогноз: соперники «Локомотива» подарят яркую концовку Немцам позарез нужны очки, а “Атлетико” вполне устроит и ничья.