«Байер» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Атлетико Мадрид» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Атлетико Мадрид» за 2.70.
«Матч «Байер» — «Атлетико Мадрид». Матч из группы «Локомотива». Как и предполагалось после жеребьёвки, в этой группе два явных фаворита. «Ювентус» и «Атлетико» пока подтверждают свои статусы. Нам с точки зрения интересов «Локомотива» нужно болеть за победу испанского клуба в этом матче. Мне кажется, что она и должна случиться.
«Байер» для Лиги чемпионов всё же команда легковесная. Она и в чемпионате Германии всех веселит, набирая процент владения мячом и количество угловых, но в результат это не конвертируется. Предлагаю ставить на победу «Атлетико», тем более что коэффициент солидный — 2.70. Испанцам хватит и исполнительского мастерства, и настроения, чтобы выиграть в Леверкузене», — сказал Андронов.
- 6 ноября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
- 5 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00