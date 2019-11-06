«Реал Мадрид» – «Галатасарай»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Реал Мадрид» – «Галатасарай».
Ставка: победа «Реала» минимум в 2 мяча за 1.55.
«У «Реала» были непростые выходные. После поражения «Барселоны» от «Леванте» мадридцы выходили на игру с «Бетисом», зная, что победа вернёт им лидерство в Ла Лиге. Но команда Зидана так и не смогла забить – ничья 0:0 на «Сантьяго Бернабеу» стала огромным разочарованием.
Очень много вопросов к Родриго, у которого куча моментов, но он не забивает. Плохо с реализацией и у Бензема. Не в порядке и Азар, и Модрич, и Кроос. В общем, весь атакующий блок пока играет ниже своих возможностей.
Но Лига чемпионов – это совсем другое дело. В Европе «Реал» обычно играет, забывая о трудностях в национальном чемпионате. Можно сказать, что при Зидане это такая отдушина.
«Галатасарай» сейчас не в топ-форме. Одно набранное очко в Лиге чемпионов и седьмое место в турецкой Суперлиге – не тот результат, на который рассчитывал клуб. По составу это тоже самый грозный «Галатасарай», который мы видели.
Думаю, «Реал» в родных стенах не испытает проблем, сенсации не будет. При этом не стал бы утверждать, что мадридцы точно не пропустят. Мой прогноз – победа «Реала» как минимум в два мяча и гол хозяев в каждом из таймов», — сказал Гратакос.
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