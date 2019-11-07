«Краснодар» – «Трабзонспор»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Трабзонспор».



Ставка: победа «Краснодара» и минимум 2 мяча в матче за 2.10.



«Этот матч должен получиться результативным. В прошлой игре команды создали кучу моментов. Обеим командам терять нечего, надо играть на победу. Это две техничные команды, которые любят играть с мячом, больше любят атаковать, чем обороняться. Но в этом плане у «Краснодара» есть преимущество. Игра на своём поле — это раз, а во-вторых, футболисты сильнее в индивидуальном плане.



Думаю, что обе команды смогут отличиться. «Краснодар» имеет квалифицированных игроков и играет в открытый футбол. У «Трабзонспора» в обороне какая-то авантюрная игра. У «Краснодара» есть все шансы выйти из группы, но для этого им обязательно надо выигрывать этот матч», — сказал Радимов.

«Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз: туркам сейчас не до Лиги Европы «Быки» добьют немотивированного соперника. «Трабнзонспору» важнее дела внутренние.