«Манчестер Юнайтед» — «Партизан»: прогноз Ильи Казакова на Лигу Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Партизан».



Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 2.03.



«Лига Европы и матч «Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Наш любимый «МЮ», который в этом сезоне в Англии сумел лишь дважды забить больше гола. «Партизан» также не может похвастать результативностью. Если посмотреть на линию ФОНБЕТ, то есть искушение поставить на то, что забьёт только «Партизан», но это маловероятно, поэтому и коэффициенты высокие.



Я бы советовал сыграть на том, что забьёт только «МЮ». Здесь коэффициент больше 2. Можно сыграть на том, что первый тайм будет результативнее второго. Мне кажется это неплохой историей, на которой можно заработать. Эти ставки могут сыграть.



Можно поставить на низ, но там коэффициент не очень высокий, поэтому остановимся на том, что предложил. Всем удачи и болельщикам «МЮ» терпения», — сказал Казаков.

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