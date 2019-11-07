«Краснодар» – «Трабзонспор»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» – «Трабзонспор».



Ставка: победа «Краснодара» и обе забьют за 2.95.



«Во-первых, обе команды умеют и любят играть в атаку. В первой игре «Краснодар» выиграл и получил шанс пройти дальше. Думаю, игра будет открытой. Все будет зависеть только от того, как «Краснодар» будет реализовывать свои моменты. Верю в то, что забьют и выиграют. Победа «Краснодара», обе забьют и ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.



«Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз: туркам сейчас не до Лиги Европы «Быки» добьют немотивированного соперника. «Трабнзонспору» важнее дела внутренние.