«Краснодар» — «Трабзонспор»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 4-го тура группы C Лиги Европы сезона-2019/20 «Краснодар» — «Трабзонспор».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.90.
«Недавний камбэк в матче с «Ростовом» должен психологически хорошо сказаться на команде. У «быков» по-прежнему полон лазарет, но они своим принципам не изменяют. Даже без Классона, Кабельи, Вандерсона, Газинского «Краснодар» играет первым номером и только в атаку.
В Турции «быки» одержали отличную победу, и после этого, к слову, у «Трабзонспора», кажется, начался мини-кризис. Последовала ничья с «Башакшехиром» и домашнее поражение от амбициозного, но скромного «Гезтепе».
У турок немного шансов на выход из группы, и теперь, думаю, все свои силы они сосредоточат на внутреннем первенстве, где у них самые высокие задачи.
«Краснодар» же, конечно, будет цепляться за любую возможность остаться в Европе подольше», — сказал Петросьян.
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