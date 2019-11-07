«Эспаньол» – «Лудогорец»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Эспаньол» – «Лудогорец».



Ставка: победа «Эспаньола» в один мяч за 3.80.



«Эспаньол» – второй с конца в турнирной таблице Ла Лиги, но при этом лидер группы H Лиги Европы. Несмотря на успех в Европе, для «Эспаньола» сейчас существует лишь одна цель – выправить положение в национальном чемпионате, ведь вылететь из Примеры – это катастрофа. Лига Европы становится менее приоритетным турниром.



В барселонском клубе много проблем, одна из главных – в команде есть сильные игроки, но они играют сами по себе, а не внутри системы. Новый тренер Пабло Манчин пытается поправить ситуацию, но пока получается не очень.



«Лудогорец» – тактически более грамотная команда, умеющая играть на контратаках. Но по составу он всё же уступает «Эспаньолу».



Несмотря на все свои проблемы, дома «Эспаньол» способен победить «Лудогорец». Команда будет играть без привычного давления, ведь Лига Европы для неё сейчас второстепенный турнир, а в группе уже набрано 7 очков. Поэтому я предположу, что каталонцы победят, но победа будет тяжёлой – в один мяч», — сказал Гратакос.



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