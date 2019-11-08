Cup of China-2019: прогноз Эммы Гаджиевой на фигурное катание

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист и блогер, ведущая «Матч! Страна», экс-ведущая радиостанции «Спорт FM» Эмма Гаджиева дала прогноз на этап Гран-при Cup of China-2019.



Ставка: победа Туктамышевой в короткой программе за 3.80.



«Во всех четырёх видах нас ожидает невероятная борьба, потому что на кону выход в финал Гран-при, который пройдёт в декабре в Италии. Давайте более подробно поговорим о женском одиночном катании, потому что там наверняка золото будет за российской фигуристкой. Напомню, что в Китае будут выступать Софья Самодурова, Анна Щербакова, которая уже выиграла один этап Гран-при, и Елизавета Туктамышева с бронзой первого этапа Гран-при.



Чтобы Анне отобраться в финал, ей достаточно оказаться на пьедестале почёта, а вот Лизе желательно выигрывать этот Гран-при в Китае. Это будет не очень просто, потому что в соперницах у наших фигуристок будет очень серьёзная спортсменка из Кореи Ен Ю. Она уже выигрывала медаль Гран-при в Канаде, но я надеюсь, что наши девчонки откатаются чисто и разделят между собой медали пьедестала почёта.



Что касается короткой программы, то здесь букмекеры предпочтение отдают Анне Щербаковой, коэффициент на её победу 2,30. Коэффициент на победу Туктамышевой 3,80. Очень многое зависит от того, на сколько судьи на этом этапе Гран-при будут оценивать катание Елизаветы. В короткой программе она будет прыгать аксель в три с половиной оборота, а это преимущество. В последнее время судьи занижают ей вторую оценку, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно. В случае если в Китае её прокат в плане катания, артистизма и представления программы оценят по достоинству, она может выиграть короткую программу.



Что касается итогов, то здесь победителем букмекеры считают Анну Щербакову, коэффициент на её победу 1,40, а коэффициент на победу Лизы аж 5,00. Здесь я согласна с букмекерами, потому что в арсенале Анны есть четверной лутц – самый дорогой прыжок, который исполняют фигуристы. При этом у неё ещё и катание хорошее, и замечательные вращения. Думаю, что в итоге победит Анна Шербакова», — сказала Гаджиева.



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