«Ахмат» – «Урал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ахмат» – «Урал».
Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.44.
«В этом туре большинство матчей абсолютно непредсказуемо. Если рассматривать предстоящий поединок, то команды примерно равны. Встреча пройдёт в Грозном. «Ахмат» начинает потихоньку улучшать свою игру, а «Урал» хуже выступает на выезде, чем дома. Но всё же он является очень неуступчивым соперником. Небольшой перевес в матче отдаю «Ахмату», всё-таки у них будет некоторое игровое преимущество. Они сейчас действуют более уверенно и в прошлом туре против московского «Динамо» упустили победу только в концовке матча. «Ахмат» не поднимется высоко: команда Шалимова будет идти во второй восьмёрке на 10-12-м местах, однако в играх с равными соперниками должна брать свои очки.
«Урал» в прошлом туре проиграл на своём поле «Оренбургу» со счётом 1:2, хотя имел много голевых моментов. Сейчас очень неуступчивая игра у всех команд, в том числе у «Урала». Екатеринбуржцы могут сыграть с лидерами чемпионата на равных, а в матчах против соперников, которые схожи по уровню, качество футбола падает. «Урал» мне нравится, но он очень нестабилен.
Без сомнения, «Ахмат» будет играть первым номером, они много внимания уделяют атаке. Дело в том, что сейчас у «Ахмата» нет баланса между защитой и нападением, и в обороне у команды есть сложности. «Урал» в этом матче сыграет вторым номером, будет ловить свои моменты на контратаках. Думаю, что и те, и другие смогут забить, но преимущество я отдаю «Ахмату». Дома они как минимум не проиграют, и у них есть хорошие шансы на победу», — сказал Непомнящий.
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