Эксперты скептически оценили шансы «Краснодара» пройти в плей-офф Лиги Европы

Вчера, 7 ноября, «Краснодар» на своём поле обыграл «Трабзонспор» со счётом 3:1 и повысил свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева идёт на третьем месте, у неё 6 очков.



Тем не менее букмекеры скептически оценивают перспективы российского клуба. Поставить на выход южан в плей-офф можно за 2.75. Это примерно 35% вероятности. Сделать ставку на то, что «Краснодар» останется за бортом Лиги Европы после группового раунда, можно за 1.45 (65%).



В группе С после четырёх туров лидирует «Базель», набравший 10 очков. У «Хетафе» и «Краснодара» по 6 очков. Аутсайдер квартета — «Трабзонспор» — имеет на своём счету всего 1 очко.



ЦСКА, набравший первое очко в Лиге Европы в выездном матче с «Ференцварошем», сохраняет лишь теоретические шансы на проход в плей-офф. Поставить на то, что команде Виктора Гончаренко удастся пройти в весеннюю стадию турнира, можно с коэффициентом 50.0 (2%).



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