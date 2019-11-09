«Рубин» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 1,5 мяча за 2.65.



«У «Рубина» очень плохо с результативностью. В Казани команда Шаронова выглядит смелее, чем на выезде. Это чувствуется. Тактика совсем иная. В гостях «Рубин» совсем закрывается, рассчитывает только на контратаки, но класс исполнителей не позволяет реализовывать редкие шансы.



Матч с «Динамо» очень важен «Рубину». И «Динамо» не менее нужен. Мало очков у команд, они могут вылететь или как минимум в стыки попасть. Игра за 6 очков, так это у нас называется. Думаю, в такой встрече риск будет сведён к минимуму. Допустивший ошибку может жёстко поплатиться. Отыграться в этом матче будет чрезвычайно сложно.



В первом круге «Рубин» выиграл в гостях, забив на последних минутах в меньшинстве. Но там «Динамо» не использовало уйму моментов. Здесь, думаю, и моментов будет мало. Команды будут больше мешать друг другу играть. Поставлю на «тотал меньше 1,5 мяча». Считаю, максимум один мяч будет забит, и, скорее всего, «Динамо» сумеет это сделать. Исполнители там посерьёзнее».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.