Во сколько играют Швеция — Россия, где смотреть и какой прогноз на матч 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, во втором матче первого этапа Евротура Кубка Карьялы сборная Швеции на стадионе “Хартвалл-Арена” в Хельсинки встречается с Россией. Начало — в 14:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: Россия не проиграет и тотал больше 4,5 шайбы за 2.22.



Во втором матче многое будет зависеть от того, какая из двух сущностей сборной России перевесит. С одной стороны, с финнами показали довольно бодрый для первого матча в экспериментальном составе хоккей, с другой — россыпь детских ошибок и нелепых удалений. Шведы в первом матче выглядели слабо, однако в целом состав у них неплохой, а реализовать лишнего они умеют всегда и везде.



В воротах россиян точно сыграет Игорь Бобков, который провёл старт сезона нестабильно и пропустил немалое количество “своих” шайб. Есть подозрение, что проблем с результативностью не возникнет и встреча получится верховой. Ставка “Россия не проиграет и тотал больше 4,5 шайбы” за 2.22 смотрится вполне нормально.



Подопечные Алексея Кудашова уже привыкли ко льду “Хартвалл-Арены” и были избавлены от перелётов, а “тре крунур” проделали путь из Лександа в Хельсинки. Кроме того, непосредственно по игре в четверг сборная России понравилась больше, так что набрать очки у неё наверняка получится.

Швеция — Россия. Прогноз: Сошников и Окулов добудут Кудашову первую победу Обе команды начали Евротур с обидных поражений.