«Ростов» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Тамбов» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Ростов» победит с форой (-1,5) мяча за 2.65.



«Тамбов» после ухода Григоряна одержал две победы подряд. Думаю, никто такого не ожидал. И крепкую «Уфу» разгромили тамбовчане, и на выезде у «Сочи» выиграли. И теперь положение «Тамбова» уже не такое безнадёжное. Но прыгнуть выше головы ещё раз вряд ли удастся, тем более и соперник куда серьёзнее.



«Ростов» сейчас в верхней части таблицы, располагает интересным, сильным составом. И сейчас ростовчане злые, так как упустили победу в матче с «Краснодаром». Просто из рук ушла, два мяча пропустили в компенсированное время. Так что «Тамбову» будет трудно выдержать напор «Ростова», тем более на «Ростов-Арене» всегда мощнейшая поддержка, 30 тысяч минимум приходит.



В первом круге неожиданно закончился матч «Тамбова» с «Ростовом». Настала пора южанам брать реванш. Возьму «Ростов» с форой -1,5 мяча».



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