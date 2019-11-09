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«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Москве

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Москве
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Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.72, точный счёт 1:0 в пользу «Спартака» за 5.95.

«Каждый новый матч «Спартака» при Доменико Тедеско пока значительно отличается от предыдущего, так что делать прогнозы на красно-белых сейчас непросто. В матче с «Крылышками», с учётом домашнего фактора, поставлю на минимальную победу красно-белых. Думаю, свои трибуны всё же помогут команде дожать соперника и взять три очка».

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