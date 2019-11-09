«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».



Ставка: «Спартак» победит за 1.70, «Спартак» победит во втором тайме за 2.05, «Крылья» не забьют за 2.15.



«Тут у меня три ставки — «Спартак» победит, «Спартак» победит во втором тайме и «Крылья» не забьют.



Несмотря на то что в «Крыльях» играет лучший бомбардир чемпионата на сегодняшний день, тренерский штаб «Спартака» посмотрел, как играть с командами, которые действуют весь матч в обороне, в частности, во встрече с «Арсенала». Думаю, Тедеско что-то подправит в обороне, «Крылья» не забьют, а у «Спартака» все равно будут возможности забить».



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