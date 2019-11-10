«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на матч английской Премьер-лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в 12-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: ТБ 3,5 мяча за 2.55.
«Главная встреча выходных, с нетерпением её все ждут. Будет интересно посмотреть на матч команд, которые входят в число главных фаворитов Лиги чемпионов.
В последнее время, если не брать кубковые матчи, результативность обеих команд снизилась. Невозможно из матча в матч громить соперников, показывать максимальную интенсивность. Есть травмы, из-за этого теряется сыгранность, всё-таки появляются другие люди на поле. Весь сезон в одном темпе пройти нельзя. Ну и мы видели в Лиге чемпионов, что и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити» на этой неделе играли с запасом, никуда не рвались. «Ливерпуль» выиграл скромно — 2:1 — у «Генка». «Манчестер Сити» позволил себе вообще ничью — в Италии с «Аталантой». Экономили команды силы, чтобы выплеснуть всё в главном матче.
Думаю, что игра должна получиться яркой. У «Сити» в обороне проблемы, кадровая ситуация не лучшая. Поэтому он закрываться не станет. В этой связи увидим яркий, быстрый футбол. Может быть, 5:5 здесь не будет, как в недавней встрече «Ливерпуля» и «Арсенала», а вот 2:2 здесь вполне может быть. Поставлю на то, что будет забито минимум 4 мяча».
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