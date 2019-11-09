«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд в 11-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2,5 мяча за 1.87.
«Центральный матч первого круга Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд едет в гости к «Баварии», которая недавно сменила тренера, устав от неопределенного футбола, который показывала команда при Нико Коваче.
«Боруссия» неплохо выступила в Лиге чемпионов. Думаю, этого матча ждёт с оптимизмом. В первую очередь здесь стоит ждать забитых мячей, потому что отбиваться от атак «Баварии» и не искать своих — не очень перспективный вариант для «Боруссии».
Не в лучшей форме Алькасер, не может играть 90 минут, но, думаю, «Боруссия» всё же найдёт дороги к воротам «Баварии». Тем не менее «Бавария» играет дома и является фаворитом, а новый наставник настроит команду на максимум.
Предложу вариант — победа «Баварии» и тотал больше 2,5 мяча с коэффициентом 1,87. Мне кажется это самой разумной ставкой».
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