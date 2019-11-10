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«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.30, тотал больше 2,5 мяча за 1.94.

«Наверное, наиболее яркий матч тура. «Локо» провёл хороший матч в ЛЧ, да и «Краснодар» тоже хорошо сыграл в Лиге Европы. Сойдутся «железнодорожники», которые более организованно играют в обороне, и «Краснодар», который ярко атакует. Более того, Ари играет особенно яростно против бывших команд.

Думаю, забивать будут обе. Но «Локо» посерьёзнее в обороне играет. Считаю, «Локомотив» выиграет, а также поставлю на ТБ 2,5».

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