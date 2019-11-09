«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Григория Телингатера на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер сделал прогноз на матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.42.
«У «Ливерпуля» и «Сити» абсолютно разные стили. При этом обе команды нацелены на атаку и располагают фантастической группой атаки. Особенно «Ливерпуль», хотя «Ман Сити» в этом чемпионате отличался чаще — 34 мяча. У «Ливерпуля» — 25. Ожидаю тотал больше 3,5.
А вспоминая 0:9 и 5:5, которые недавно случались в Англии, хочется замахнуться на тотал больше 4,5 или даже 5,5. Если голы пойдут уже в первом тайме, то команды будет уже не остановить. Это не тот случай, когда игра идёт до гола».
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