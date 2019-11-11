Итоговый турнир ATP: прогноз Владислава Радимова на теннис

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на итоговый теннисный турнир ATP в Лондоне.



Ставка: Рафаэль Надаль выйдет в финал за 3.50.



«Во-первых, я обожаю финальный турнир, потому что лучшие восемь участников бьются между собой, да и призовые там довольно серьёзные. Если только, конечно, травмы кого-то не подведут. Второе, это, конечно, Джокович, Надаль, Федерер — каждый из них будет стремиться к победе. И кто из них на этом покрытии сыграет лучше, сложно угадать. Я смотрел котировки, и там Джокович является фаворитом. Но я уже давно смотрю теннис и болею на всех турнирах только за Надаля. И думаю, что он подходит в хорошей форме к турниру. К тому же покрытие в зале не задаёт быстрый темп, а это на руку Надалю. Ну и на Надаля неплохой коэффициент, поэтому я бы рискнул и поставил на него, всё-таки это Надаль.



У Надаля недавно была травма, да. Но если посмотреть, то после травмы Надаль, как правило, выигрывает большие турниры. Это как было перед «Ролан Гаррос», где он проигрывал грунтовые турниры, а потом в нужный момент оказался готов. Мне кажется, он даже специально это делает, пропуская некоторые турниры, ссылаясь на травмы, а потом в нужный ему момент выстреливает. Главным конкурентом на этом турнире для Надаля, думаю, будет Джокович. Федерер не так хорош уже в силу возраста. Как по мне, пик его карьеры закончился в финале Уимблдона, где он два раза подавал со счёта 40:15, не подал и проиграл Джоковичу. Мне кажется, это был серьёзный удар для него. Медведев сейчас уже прошёл свой пик формы, да и ещё рановато ему выдерживать конкуренцию с такими монстрами. Я бы поставил на выход Надаля в финал. Ну а для тех, кто прямо любит рисковать, можно поболеть и за победу», — сказал Радимов.



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