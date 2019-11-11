Надаль — Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на итоговый турнир ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль — Александр Зверев в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.
Ставка: меньше 23 геймов в матче за 1.89.
«Вызывает вопросы нынешнее состояние Рафаэля Надаля. Снялся он с полуфинала на «Мастерсе» в Париже. Были у него проблемы с мышцами живота. МРТ ему делали, потом он лечение проходил, в том числе терапию радиоволнами. Думаю, если бы Рафа не был готов к турниру, он бы и выходить не стал. Уже бывало, что он отказывался от участия в Итоговом турнире. Он не большой любитель играть в зале, да и Итоговый ему ранее не покорялся. Но вроде бы играть готов Рафа, а это ничего хорошего не сулит Александру Звереву.
До того как сняться в Париже, Рафа играл очень неплохо. Даже показалось, что он наконец-то сможет выиграть лондонский турнир, чтобы собрать в коллекции все важнейшие титулы. То есть к игровой форме Надаля вопросов нет. Если здоровье не подведёт, то, на мой взгляд, у Саши Зверева шансов практически нет. Его игра стала не то чтобы предсказуемой, но он мало обостряет. Подача стала меньше помогать, опять же двойные. Нет чего-то очень неудобного для Рафы в игре Зверева.
Так что здесь предположу, что будет сыграно меньше 22,5 гейма. Скорее всего, Рафа выиграет легко», — сказала Чакветадзе.
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