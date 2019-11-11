Букмекеры не верят в приглашение иностранных судей на матчи РПЛ

В последнее время в РПЛ судей не критикует только ленивый. На волне ошибок арбитров в матчах чемпионата России букмекеры открыли приём ставок на возможное приглашение иностранных арбитров для обслуживания матчей РПЛ.



Поставить на то, что до 31 мая 2020 года хотя бы на одном матче Российской Премьер-Лиги будет работать иностранный главный арбитр, можно с коэффициентом 7.80. Это примерно 12% вероятности. Сделать ставку на то, что к помощи иностранцев прибегать не станут, можно за 1.05 (88%).



Ранее появились слухи, что на посту главы российских судей Александра Егорова может сменить иностранный специалист.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.