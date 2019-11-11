Аналитики сомневаются в способности Левандовски забить 40 голов в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в 11-м туре Бундеслиги в матче с «Боруссией» из Дортмунда (4:0) забил свой 15-й и 16-й голы в нынешнем чемпионате. Таким образом, польский форвард превзошёл рекорд Герда Мюллера, который 50 лет назад забил 15 мячей в первых 11 турах Бундеслиги.



Букмекеры принимают ставки на то, покорится ли Левандовски ещё один рекорд Мюллера — 40 голов за один сезон в Бундеслиге. Поставить на то, что нападающий сможет превзойти это достижение, можно за 4.00. Это примерно 23%. Сделать ставку на то, что поляку всё же не удастся побить рекорд, предлагается с коэффициентом 1.25 (77%).



Сейчас на счету Левандовски 23 гола в 18 официальных матчах текущего сезона. Он стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забивал в каждом из 11 стартовых туров.



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