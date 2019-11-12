«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Рейнджерс» — «Питтсбург».



Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время за 2.70.



«Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне – очень нестабильная команда. Может обыграть в гостях «Нэшвилл» (2:1), засушив матч. А может влететь дома «Оттаве» (2:6) и «Флориде» (5:6 бул), пропуская кучу шайб. А между этими играми «Рейнджерс» выдают 5:1 с «Детройтом», где в обороне действуют почти идеально. Такое чувство, что игра ньюйоркцев зависит от того, с какой ноги они встанут. Попрёт у них сегодня или нет. И это объяснимо – «Рейнджерс» в межсезонье пережили перестройку, омолодили состав. И как раз молодёжи свойственна такая нестабильность.



«Питтсбург» одержал две победы в последних двух матчах – обыграл «Айлендерс» на Лонг-Айленде (4:3 ОТ), прервав серию ньюйоркцев из девяти матчей, а также победил дома «Чикаго» по буллитам (3:2).



«Пингвинз» в этом сезоне играют с серединки на половинку. Уже вернулись в состав после травм Евгений Малкин, Алекс Гальченюк… Но вылетел Крис Летанг, на котором держится большинство. А это большинство «Пенс» не могут реализовать уже в 10 матчах подряд! Немыслимое дело для команды, где выступают Малкин и Сидни Кросби. Кстати, Кросби из-за травмы нижней части тела не будет играть против «Рейнджерс», что ещё больше снижает шансы «Пенс».



Нет Фила Кессела (обменян в «Аризону»), нет Кросби и Летанга. Как следствие – нет большинства. Я думаю, «Питтсбургу» будет очень тяжело в Madison Square Garden.



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2.70 на победу «Рейнджерс» в основное время? Я думаю, это вполне реально – беру! Артемий Панарин набирает очки в восьми матчах подряд, Павел Бучневич стал лучшим российским ассистентом (11 передач). Там есть кому забивать. А у «Питтсбурга» нет большинства.



1.95 на то, что «Рейнджерс» забросят первую шайбу. Потому что нью-йоркский клуб забивал первым в последних пяти матчах подряд. Скорострелы с Бродвея – молодые, эмоций вагон, бегут вперёд на кураже, тем более на своей поляне. А вот у «Питтсбурга» не будет топ-игроков, и гости, как я думаю, начнут матч осторожно», — сказал Лысенков.



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