Федерер — Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Роджер Федерер — Маттео Берреттини в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.



Ставка: меньше 23 геймов в матче за 1.72.



«Как всегда, итоговый турнир развивается по непредсказуемому сценарию. Взять хотя бы второй день. Циципас никогда ранее не побеждал Медведева, проиграл все пять встреч, но здесь берёт и обыгрывает. Следом Рафа Надаль в одну калитку проигрывает Саше Звереву. Все знали про травму испанца, но думали, что он готов, раз не отказался от выступления.



Чего ждать от Роджера Федерера после поражения от Доминика Тима? Я думаю, что он настроится по максимуму. Он был разочарован после игры с австрийцем, не скрывал этого. Но он опытный игрок, много раз побеждавший на итоговом, в зале играть Федерер любит, об этом говорит его недавняя победа на турнире в Базеле, где он катком проехался по Циципасу, Де Минауру. Это было не так давно, и форма не могла так быстро уйти. Мне кажется, что Федерер не ждал такого сопротивления от Тима в зале. Но австриец сумел удивить.



Берреттини в первом круге взял всего 3 гейма в матче с Джоковичем. Такое ощущение, что итальянец просто морально не готов к борьбе на итоговом. Это что-то новое для него, и силы Маттео все потратил.



Федерер легко обыграл Берреттини на Уимблдоне. Думаю, и здесь Роджер легко разберётся. Ставлю на то, что будет сыграно меньше 22,5 гейма», — сказала Чакветадзе.



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