Джокович — Тим: прогноз Анны Чакветадзе на игру итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Доминик Тим в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.72.



«Недооценила я возможности Доминика Тима. Мы привыкли, что в зале он выглядит не очень, да и вообще его покрытие — это грунт. Но в этом сезоне австриец добавил на быстрых кортах. Вспоминаем его успех в Индиан-Уэллсе. Там он как раз и удивил победой над Федерером. Турнир в Вене в зале недавно выиграл Доминик Тим. В прошлых сезонах гораздо хуже у него шла игра в зале.



Новак Джокович снова набрал оптимальную форму. Это чувствовалось ещё в Париже. В Лондоне он начал с лёгкой победы над Маттео Берреттини. Совсем всё просто сложилось, хотя казалось, что смелая, мощная игра итальянца позволит ему держаться на равных. Но нет.



Мне кажется, что победа над Федерером позволит Тиму ещё больше поверить в себя, раскрепоститься. Плюс игру Новака он знает гораздо лучше, чем Берреттини. И уже удавалось Тиму затянуть встречу с Джоковичем на Итоговом три года назад. Так что здесь, на мой взгляд, будет сыграно не менее 21 гейма», — сказал Чакветадзе.

Новак Джокович — Доминик Тим. Прогноз: Ноле накажет обидчика Федерера Австриец сотворил первую сенсацию на итоговом турнире, но развить успех будет невероятно сложно.