«Химки» – «Ротор»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Химки» – «Ротор».



Ставка: победа «Химок» с форой (0) за 1.66.



«Обе команды сейчас в порядке и ведут борьбу за выход в Премьер-Лигу. Это один из центральных матчей чемпионата, и в нём всё-таки небольшим фаворитом я считаю «Химки».



«Химки» в прошлом туре уступили в гостях «Енисею». Красноярск — это непростой город для «Химок», особенно для главного тренера Андрея Талалаева. Он там является персоной, к которой относятся с некоторым подозрением. Также сказался тот фактор, что играли в манеже, а это непривычные условия для химчан.



«Химки» хорошо начинают свои матчи и много мячей забивают в начале поединка. Вполне вероятно, что и в этой игре они тоже постараются отличиться первыми. Без сомнения, «Химки» сыграют первым номером и будут владеть инициативой в ходе матча.



«Химки» — достаточно опытная и стабильная команда, поэтому я думаю, что у них хорошие шансы одержать победу. Предстоит очень важная игра, впрочем, как и для «Ротора». Но домашние матчи обычно не отпускают, так как это битва за шесть очков. В домашних матчах такой значимости у команды обычно есть определённый настрой.



«Ротор» не проигрывал в последних восьми матчах и улучшил своё положение. Был момент в ходе чемпионата, когда они теряли очки, но сейчас играют стабильно. У волгоградцев не сыграет основной нападающий Анзор Саная, хотя против него не так трудно играть, он силён вверху. Но, конечно, сейчас это важная фигура в составе «Ротора». В команде используют его лучшие качества, и для «Химок» хорошо, что он не примет участия в матче.



В борьбе за путёвку в Премьер-Лигу я не могу отдать предпочтение ни одной из команд. «Химкам» хорошо было бы иметь команду в РПЛ, так как у них отличная база, прекрасные условия и инфраструктура, у них наладилась работа в клубе. А Волгоград — это футбольный город, и «Ротор» был долгое время одним из лидеров российского футбола. У них также хорошая инфраструктура, новый стадион. Там, правда, внутренние какие-то проблемы есть, но сейчас всё налаживается. Так что я за ту и за другую команду. Так же как и за «Торпедо», кстати. Эти команды ведут борьбу за две прямые путёвки в Премьер-Лигу. Но те, кто будет играть в стыковых матчах, также имеют хорошие шансы на повышение в классе», — сказал Непомнящий.



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