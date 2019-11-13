Удивительное поражение Медведева от Надаля лишило клиента БК 150 тыс. рублей

Даниил Медведев проиграл второй матч на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне. Во встрече второго тура в группе Андре Агасси российский теннисист, посеянный под четвёртым номером, уступил первой ракетке соревнований испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

Один из клиентов букмекерской конторы ФОНБЕТ в лайве сделал ставку на чистую победу Даниила с коэффициентом 1.87 на сумму 150 тыс рублей. В случае успеха участник пари мог выиграть 280,5 тыс рублей, однако Медведев уступил Надалю. Отметим, что в третьем сете российский теннисист вёл со счётом 5:1 по геймам, но в конечном итоге сильнее оказался испанец.

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