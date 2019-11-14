Англия — Черногория: прогноз Дениса Казанского на матч отбора Евро-2020

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч отборочного турнира к Евро-2020 Англия — Черногория.



Ставка: победа Англии минимум в 3 мяча за 1.56.



«Думаю, здесь всё достаточно понятно. У англичан проблем нет, они разгромили у себя на «Уэмбли» болгар и чехов, забив 5 и 4 мяча. Думаю, уже в этой игре они квалифицируются на большое соревнование.



У черногорцев проблемы, они пока ничего не выиграли: 4 поражения, 3 ничьи, мало забивают (всего 3 мяча, и только 1 на выезде). При этом у них 15 пропущенных. Здесь заметим и то, что Англия накидала им 5 в гостях. Но в любом случае 15 – это слишком много.



Два совершенно неравных соперника играют между собой сейчас, и не надо смотреть на какие-то конфликтные ситуации внутри английской сборной. Рахим Стерлинг отчислен, ну, по крайней мере на эти матчи из-за разлада с Джо Гомесом. Это детали, которые точно не оставят отпечатка на игре. Англия гораздо сильнее Черногории, и они в этом матче это докажут. Я бы смело взял Ф1 (-2,5). Думаю, что это будет комфортная победа сборной Гарета Саутгейта», — сказал Казанский.

Англия – Черногория. Прогноз: скандал со Стерлингом не помешает разгрому гостей Кейн постарается обойти Дзюбу в гонке бомбардиров. Черногория превратилась в мальчиков для битья.