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Бразилия — Аргентина: прогноз Нобеля Арустамяна на товарищеский матч

Бразилия — Аргентина: прогноз Нобеля Арустамяна на товарищеский матч
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на товарищеский матч сборных Бразилии и Аргентины.

Ставка: голы в обоих таймах за 1.95.

«Бразилия и Аргентина — это громкая афиша в мировом футболе, очень принципиальный матч. Понятно, что когда нет турнирной мотивации, это откладывает отпечаток на характер игры, но здесь статус игры настолько серьёзный, что, я уверен, в плане борьбы и зрелищности всё будет круто с обеих сторон.

Я думаю, здесь можно поставить на голы в обоих таймах. Да, скорее всего, обе команды забьют и голов будет много, но, мне кажется, здесь оптимальный и наименее рискованный вариант — оба тайма — тотал больше 0,5», — сказал Арустамян.

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