Бразилия — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на товарищескую встречу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина.



Ставка: победа Бразилии за 2.30.



«Играют команды, которые в абсолютном порядке, в том числе благодаря состоянию здоровья Неймара. Доказано, что без него сборная Бразилии выглядит лучше чем со своим самым распиаренным и дорогим футболистом. Играет сборная, которая находится в полном порядке, против команды, которая так про себя сказать не может.



У Аргентины давние проблемы. В основном большие вопросы по сбалансированности состава. В команде именитая линия атаки и полузащиты, игроки разрушительного же плана очевидно уступают им в классе. Плюс к этому то, что команда играет в Бразилии. Здесь сыграет, безусловно, фактор своего поля.



Личная статистика матчей между соперниками в последних встречах отражает то, что Аргентина крайне слаба против Бразилии — всего один гол в четырех матчах и всего одна победа в шести.



Исходя из вышесказанного, сделаю следующий прогноз — жду, что будет закрытая игра, поскольку слишком высок накал противостояния. Ожидаю, что в матче будет забито меньше 2,5 гола.



Также предлагаю ставку — Аргентина не забьет, потому что Бразилия — целостная и классная. В ней опять подходят игроки, которые будут претендовать на статус мировых звезд, которые способны стать лидерами своей сборной. У Аргентины таких футболистов нет. Команда все еще едет на старом багаже, в том числе эмоций и баланса сил.



Поэтому мой прогноз — Бразилия выиграет, Аргентина не забьет и низовой матч», — сказал Казаков.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

