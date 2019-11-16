Россия — Бельгия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020 16 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Бельгия в квалификации Евро-2020.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.95.



«Сразу нужно сказать о потерях. Точно у нас не будет Черышева. Это потеря, Денис очень результативно играет за сборную в последнее время. Головин тоже получил повреждение, пока не тренируется в общей группе. Вроде бы по нему ещё никаких выводов не сделали, но, думаю, он не сыграет. Черчесов не захочет рисковать одним из лидеров. Матч важный, за первое место в группе, но путёвка на Евро уже завоёвана.



Свои потери есть у Бельгии. Не будет двух ключевых защитников — Вертонгена и Менье. Какие у нас возможности в этом матче? Думаю, мы много будем атаковать флангами. У нас есть Жирков и Фернандес, находящиеся в отличной форме. Учитывая, что Менье не будет, то Жиркову будет попроще. Будут идти навесы и прострелы на Дзюбу. Против него Алдервейрелд будет действовать, но рядом с ним не будет партнёра по «Тоттенхэму» Вертонгена, и на эту слабость можно будет надавить.



Считаю, что в этом матче нам как минимум по силам забить. Поддержка будет сумасшедшей, 60 тысяч на трибунах — это серьёзно. Мы на чемпионате мира видели, что может делать такая поддержка.



Но у Бельгии, конечно, мастеров много. Тут и Азар, и Лукаку, и Мертенс. Всех перечислять можно очень долго. Наверняка эта компания свои моменты создаст. Я бы здесь выбрал ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». С одной стороны, игра за первое место, а с другой — судьба путёвок определена, команды будут чувствовать себя спокойно и уверенно».



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