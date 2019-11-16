Россия – Бельгия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.78.



«Матч не имеет никакого турнирного значения. Понятно, что команды оспорят первое и второе места в группе, но глобально это ни на что не влияет.



Поэтому, я думаю, нам стоит ждать яркого футбол, ждать обилия голов, особенно учитывая то, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге, где всегда огромный ажиотаж. Дзюба против Лукаку, Головин (если, конечно, сыграет) против Эдена Азара — это очень крутые вывески.



Я уверен, что футболисты такого высокого класса, не обременённые дополнительной ответственностью, порадуют публику, забив не менее трёх мячей за игру — ставка тотал больше 2,5 гола».



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