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Россия – Бельгия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Россия – Бельгия: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020
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Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.

Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.78.

«Матч не имеет никакого турнирного значения. Понятно, что команды оспорят первое и второе места в группе, но глобально это ни на что не влияет.

Поэтому, я думаю, нам стоит ждать яркого футбол, ждать обилия голов, особенно учитывая то, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге, где всегда огромный ажиотаж. Дзюба против Лукаку, Головин (если, конечно, сыграет) против Эдена Азара — это очень крутые вывески.

Я уверен, что футболисты такого высокого класса, не обременённые дополнительной ответственностью, порадуют публику, забив не менее трёх мячей за игру — ставка тотал больше 2,5 гола».

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