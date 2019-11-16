Хорватия — Словакия: прогноз Михаила Поленова на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Хорватия — Словакия.

Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.98.



«Хорватов устраивает ничейный результат, но хорваты играют дома. И вообще они всё ещё являются вице-чемпионами мира, которые могут поставить точку уже сейчас. С другой стороны, гораздо важнее турнирная мотивация, которая будет двигать сборную Словакии. Им нужно играть в атаку, им нужно играть агрессивно, им нужно забивать и выигрывать. Но сделать это всё на выезде будет крайне сложно, хоть Словакия и обладает игроками, способными на слаженную игру в атакующих действиях. Но у них просто нет выбора, ведь это последний шанс зацепиться за второе место.



Гостям нужно рисковать, ведь по раскладам на Евро может выйти даже сборная Венгрии. Естественно, когда осталось два тура до конца отборочного цикла, уже не остаётся ничего, кроме как рисковать. Мне кажется, что Словакия в этой игре имеет все возможности забить, а хорваты точно не будут с этим мириться. Поэтому игра может получиться довольно весёлой. Вспомните, по крайней мере, как они сыграли первую встречу в этом квартете, когда хорваты выиграли со счётом 4:0. Сейчас снова возможна похожая результативность.



Когда есть турнирная мотивация, игры часто получаются довольно результативными. Здесь это всё есть. Так что предлагаю сделать ставку на тотал больше 2,5 гола».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.