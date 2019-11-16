Северная Ирландия – Нидерланды: прогноз Романа Гутцайта на матч отбора Евро-2020

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Северная Ирландия – Нидерланды.
Ставка: победа сборной Нидерландов с форой (-1) за 1.68.
«Голландцы борются с немцами за первое место в своей группе, поэтому эта команда будет однозначно мотивирована. У Рональда Кумана в принципе сейчас прекрасное поколение футболистов, которые показывают захватывающий футбол. Матчи против Германии у голландцев очень часто удавались классные, это были запоминающиеся события.
Теперь Северная Ирландия на выезде — это ещё одна остановка, которую должна сделать сборная Голландии. Мне кажется, что именно она является абсолютным фаворитом этого матча, пусть и выездного. Недавно голландцы уже играли против Северной Ирландии, тогда для них всё складывалось не очень просто: Голландия проигрывала до 75-й минуты, а потом забила целых три мяча в ворота противников, сумев набрать свои очки.
Сейчас, как мне кажется, будет немного проще. Северная Ирландия на своём поле способна рискнуть и где-то раскрываться, а голландцы за это могут своего соперника наказать. Главное, что лидеры голландской сборной находятся в отличной форме, и они найдут способы проявить себя в атаке неоднократно. Мой выбор на этот матч: победа сборной Нидерландов с форой (-1) с коэффициентом 1.68".
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