Германия — Беларусь: прогноз Сергея Кривохарченко на отборочный матч Евро-2020

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Германия — Беларусь в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Германии в обоих таймах за 1.63.



«Чисто теоретически вполне может сборная Германии мимо Евро пролететь. Для этого, конечно, должны определённым, даже «чудесным», образом сложиться обстоятельства. Немцы прекрасно понимают, что оставшиеся матчи им нужно обязательно выигрывать. Некогда немцам смотреть на соперников, на сборную Ирландии, сперва им нужно сыграть со сборной Беларуси.



Сборная Беларуси — команда довольно боевая. Может быть, она не самая высококлассная, как показывают результаты и стиль игры, но эта сборная может упереться. В первом матче со сборной Германии белорусы упирались, в некоторых других матчах отборочного тоже упирались. Сборная Беларуси играет так, как может: от обороны, не стесняется защищаться всей командой.



На выезде с Германией, я думаю, сборная Беларуси ничего не придумает. Мне кажется, что у сборной Германии проблем быть не должно. Не должно повлиять даже отсутствие некоторых атакующих футболистов, таких, как Лерой Сане, который пока играть не может. Самое главное, что команда сборной Германии по-прежнему строится. В этом есть свои минусы: нет стабильности, пока непонятно, как команда будет на Евро играть. Есть и плюсы: нет никакой недооценки соперника и никакой расслабленности. С кем бы Германия ни играла, она выкладывается, она может забить слабой сборной за тайм пять мячей, как мы видели в этом отборочном цикле.



Здесь нужно выбирать только из разных вариантов победы сборной Германии. Мне кажется, что рабочий вариант — это победа сборной Германии в обоих таймах. Думаю, что Германия не будет долго запрягать и откладывать на второй тайм, а начнет забивать в первом, во втором продолжит, да и не пропустит, я думаю. Победа Германии в обоих таймах — вариант, который, как мне кажется, сработает».