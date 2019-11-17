Сербия — Украина: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Евро-2020

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура квалификации Евро-2020 Сербия — Украина.



Ставка: обе забьют и победа Украины за 6.70, точный счёт 1:3 за 35.0.



«Сегодня говорим о матче квалификационного раунда Евро-2020 Сербия — Украина, который пройдёт в Сербии. Глядя на линии, есть верные ставки, интересные ставки и очень любопытные и сумасшедшие коэффициенты – 35,0. Это что-то невероятное, но в случае успеха можно поднять куш, если рискнуть небольшой суммой. Причем ставка с таким коэффициентом вполне возможна для доезда.



Глядя на игру Сербии и Украины в этом отборе, предлагаю взять ставки на то, что обе забьют. Во-вторых, учитывая, как Украина выступает на этом отборе, предлагаю взять ставку «обе забьют и победа Украины». Дают коэффициент 6,70. Это очень большой и, на мой взгляд, очень реальный коэффициент.



Если рискнуть и поставить не просто на победу Украины при голах, но на точный счет — 3:1 в пользу гостей, то коэффициент на такое событие будет 35. Почему бы не рискнуть и не взять. Тем более что сербы постоянно пропускают и сами забивают. Украина регулярно забивает, но в защите играет небезупречно».



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