Люксембург — Португалия: прогноз Валерия Непомнящего на матч отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Люксембург – Португалия.
Ставка: победа Португалии с форой (-2,5) за 2.00.
«Португалия — явный фаворит предстоящей встречи. Думаю, вполне может повториться результат матча с Литвой, в котором у прибалтов не было ни единого шанса (6:0). Тренер португальской команды может поберечь основных игроков, однако если на поле выйдет Криштиану Роналду, то это скажется на игре обеих команд.
Люксембург не сможет что-либо противопоставить португальцам. Конечно, в последнее время качество футбола и результаты люксембургской сборной немного улучшились, многое игроки выступают в европейских чемпионатах, однако класс футболистов Португалии значительно выше. Думаю, гости уверенно победят с разницей как минимум в 3 мяча», — сказал Непомнящий.
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