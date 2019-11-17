Андорра — Турция: прогноз Эльвина Керимова на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Андорра — Турция.



Ставка: гол Энеса Унала за 2.48.



«Турция в пятый раз в своей истории вышла на Евро. Ничьей в матче с Исландией было достаточно, чтобы квалифицироваться на континентальный турнир. Но лидирующую позицию в группе теперь занимает Франция, с трудом обыгравшая дома Молдавию — 2:1. В последнем туре «трёхцветные» встретятся с Албанией на выезде, и в случае потери очков и победы турок над андоррцами с первого места выйдет команда Шенола Гюнеша.



После игры с Исландией Гюнеш дал отдохнуть целой группе важных игроков. Эмрэ Белезоглу, Бурак Йылмаз, Дженгиз Ундер, Ирфан Джан, Махмут Текдемир, Дженк Тосун, Чаглар Сеюнджу, Эфеджан Караджа и Мерт Гюнок — вот полный список отзаявленных игроков. В это же время 4 молодых футболистов Гюнеш дозаявил на игру с Андоррой — Ахмета Кутуджу, Беркая Озджана, Мерта Мюльдюра и Гювена Ялчына.



В общем, состав у турок не будет основным. А андоррцы в прошлом туре взяли и отобрали очки у крепкой Албании, забив ей два мяча в гостях. Смогут ли они отнять очки у Турции? Не думаю. Да, на своём поле команда Гюнеша помучилась с Андоррой и забила победный мяч лишь в концовке. Но в той встрече турки не использовали уйму моментов и имели огромное преимущество.



Турция пропустила всего 3 гола в этом отборе (провела 7 сухих матчей), забила 16 мячей. В предстоящем матче шанс получат те, кто в состав не проходит. Они будут мотивированы. Плюс команда продолжает борьбу за первое место.



На исход в таких матчах ставить чаще всего бессмысленно, потому что коэффициент на фаворита слишком маленький. Я возьму гол центрфорварда Энеса Унала, выступающего за «Вальядолид». Он получит шанс сыграть с первых минут. Об этом заявил на пресс-конференции Шенол Гюнеш. Бурак и Дженк точно на поле не выйдут, а талантливый Энес Унал будет играть ближе всех к чужим воротам. В такой игре у него будет больше всех шансов забить. Кстати, за национальную сборную он ещё не отличался. В этом матче безголевая серия 22-летнего форварда, я думаю, может прерваться».



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