Ирландия – Дания: прогноз Жорди Гратакоса на встречу отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Ирландия – Дания.



Ставка: ничья за 3.20.



«Интереснейшая ситуация сложилась перед последним туром группы D: Дания лидирует с 15 очками и ни разу не проиграла за отборочный турнир, но может упустить путёвку на Евро в последний момент. Ведь Швейцария, отстающая на два очка, играет с Гибралтаром, а Ирландия, отстающая на три, в случае победы над Швейцарией окажется выше, так как первый матч между ними завершился вничью.



Но ничья устроит датчан, и, на мой взгляд, это наиболее вероятный исход матча. Лучшим футболистом на поле будет Эриксен, выдающийся плеймейкер, который в решающие моменты всегда берёт игру на себя и уже не раз вытаскивал датчан в одиночку (вспомнить хотя бы квалификацию ЧМ-2018). При этом Дания всегда играет очень компактно и перекрывает всё пространство у своих для соперника.



Единственный шанс Ирландии, на мой взгляд, — отступить назад и ждать возможности уколоть соперника на стандартах. Но ей необходимо будет идти вперёд, а датчане легко могут наказать соперника на контратаках.



В этом матче я ставлю на ничью – Дания не позволит сопернику выиграть и выйдет на Евро», — сказал Гратакос.



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