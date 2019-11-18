Гол Джикии в ворота Бельгии сделал выигрышным экспресс с коэффициентом 4800.0

16 ноября в матче квалификации Евро-2020 в группе I было сыграно три встречи. Один из клиентов букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 50 рублей на все три матча.

Во всех трёх случаях клиент БК делал выбор на точный счёт: победа Шотландии с Кипром — 2:1 с коэффициентом 10.0, виктория Казахстана в матче с Сан-Марино — 3:1 за 16.0 и успех Бельгии с Россией — 4:1 за 30.0. Общий коэффициент экспресса составил 4800.0.

В матчах Кипр – Шотландия и Сан-Марино – Казахстан к 77-й минуте установился нужный счёт, который сохранился вплоть до финального свистка. К этому времени Россия проигрывала Бельгии — 0:4, но после углового Куртуа отбил удар Кузяева, а первым на добивании оказался Джикия. Георгий отправил мяч в сетку и сделал выигрышным экспресс с коэффициентом 4800.0.

Так как клиент БК ставил 50 рублей, то сумма выплаты составила 240 тыс. рублей.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.